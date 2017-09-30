«Штурм-2002» победил «Хорнетс» в квалификации Кубка Европы по водному поло

Подмосковный «Штурм-2002» победил словацкий «Хорнетс» из Кошице в четвёртом матче квалификации Кубка Европы по водному поло со счетом 13:9. Самым результативным в составе российской команды стал Константин Харьков, забивший 3 мяча.

После четырёх матчей на счету «Штурма-2002» две победы, ничья и поражение.

1 октября соперником «Штурма» в заключительном матче группы А будет испанский «Матаро».

Водное поло. Кубок Европы. Квалификация. Мужчины

Группа А. 4-й тур

«Штурм-2002» (Россия) — «Хорнетс» (Словакия) — 13:9 (2:1, 4:1, 3:4, 4:3).