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«Штурм-2002» победил «Хорнетс» в квалификации Кубка Европы по водному поло

30 сентября 2017, суббота. 22:24 Другие

Подмосковный «Штурм-2002» победил словацкий «Хорнетс» из Кошице в четвёртом матче квалификации Кубка Европы по водному поло со счетом 13:9. Самым результативным в составе российской команды стал Константин Харьков, забивший 3 мяча.

После четырёх матчей на счету «Штурма-2002» две победы, ничья и поражение.

1 октября соперником «Штурма» в заключительном матче группы А будет испанский «Матаро».

Водное поло. Кубок Европы. Квалификация. Мужчины
Группа А. 4-й тур

«Штурм-2002» (Россия) — «Хорнетс» (Словакия) — 13:9 (2:1, 4:1, 3:4, 4:3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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30 сентября 2017, суббота
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