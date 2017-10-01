Определился состав сборной России на мемориал Ахмата Кадырова по вольной борьбе

7 октября в Грозном состоится мемориал Ахмата Кадырова по вольной борьбе, который пройдёт в формате «стенка на стенку». В соревнованиях примут участие восемь команд, включая сборную России и команду клуба «Ахмат». Федерация спортивной борьбы России опубликовала состав российской команды.

Вольная борьба. Мемориал Ахмата Кадырова

Состав сборной России



До 57 кг. Артём Гебеков

До 61 кг. Ислам Дудаев

До 65 кг. Муршид Муталимов

До 70 кг. Давид Баев — победитель первенства мира-2017 среди юниоров, Магомад Дибиргаджиев

До 74 кг. Ахмед Гаджимагомедов — призер ЧЕ-2017

До 86 кг. Владислав Валиев — призер ЧМ-2017

До 97 кг. Расул Магомедов

До 125 кг. Билял Махов — призер Олимпиады-2012, трехкратный чемпион мира (2007, 2009, 2010), Мурадин Кушхов — чемпион России-2014.