«Енисей-СТМ» стал восьмикратным чемпионом России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» в ответном матче финального противостояния мужского чемпионата России по регби уступил землякам из «Красного Яра» со счётом 9:16. Единственную попытку в матче оформил Гиорги Пруидзе из «Красного Яра».

Однако это поражение не помешало подопечным Вакиля Валеева завоевать трофей и стать восьмикратными чемпионами страны. В первой встрече «Енисей-СТМ» победил со счётом 20:9, а потому по сумме двух встреч оказался сильнее.

Регби. Чемпионат России. Финал

Второй матч. Красноярск



«Енисей-СТМ» (Красноярск) — «Красный Яр» (Красноярск) — 9:16 (6:9)

Первый матч: 20:9.