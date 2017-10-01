Женская сборная РФ завоевала бронзу на 1-м этапе КМ по шорт-треку

Женская сборная России стала бронзовым призёром в эстафете на 3000 метров на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Будапеште (Венгрия). Победу в финальном забеге одержали кореянки, серебряными призёрами стали канадки. В борьбе за бронзу Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова опередили японок.
Ранее прошли финальные забеги на дистанции 1000 метров. Лучший результат из россиян показала Ефременкова, занявшая 6-е место.
Шорт-трек. Кубок мира. Первый этап. Будапешт, Венгрия
Женщины. Эстафета. 3000 м
1. Южная Корея.
2. Канада.
3. Россия.
Женщины. 1000 м
1. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).
2. Ким Боутен (Канада).
3. Элиза Кристи (Великобритания)…
6. Екатерина Ефременкова (Россия)…
11. Софья Просвирнова (Россия)…
24. Юлия Шишкина (Россия).
Мужчины. 1000 м
1. Хьо Чжун Лим.
2. Дае Хеон Хван (оба – Южная Корея).
3. Хан Тяню (Китай)…
14. Семен Елистратов (Россия).
15. Виктор Ан (Россия)…
23. Денис Айрапетян (Россия).