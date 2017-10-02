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Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года по версии IAAF

2 октября 2017, понедельник. 17:31 Другие

Международная ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) включила российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене в список претенденток на награду лучшей легкоатлетке 2017 года, сообщает официальный сайт IAAF.

Помимо Ласицкене на звание лучшей легкоатлетки года претендуют Алмаз Аяна (Эфиопия), Элен Обири (Кения), Салли Пирсон (Австралия), Сандра Перкович (Хорватия), Бриттни Риз (США), Кастер Семеня (ЮАР), Екатерини Стефаниди (Греция), Нафиссату Тиам (Бельгия), Анита Влодарчик (Польша).

Голосование будет проходить до 16 октября. Затем будут определены три финалистки. Имя лучшей будет названо на церемонии в Монако 24 ноября.

Источник: iaaf.org Сообщить об ошибке
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Мария Ласицкене (Кучина)
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