100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Семилетний мальчик утонул на тренировке в бассейне Нижнего Тагила

2 октября 2017, понедельник. 21:01 Другие

2 октября следственные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью 7-летнего мальчика на тренировке по плаванию в бассейне Нижнего Тагила (Свердловская область), сообщает пресс-служба следственного отдела СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей, проверяются документы. По предварительным данным, признаков того, что смерть носила криминальный характер, не имеется.

По словам руководителя пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мальчик из благополучной семьи. В этом году он пошёл в первый класс и совсем недавно стал посещать бассейн, сообщает «Интерфакс».

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
Новости. Другие
2 октября 2017, понедельник
21:01 Семилетний мальчик утонул на тренировке в бассейне Нижнего Тагила
20:29 Роллан переизбран на пост президента Международной федерации гребли
20:08 Федерация борьбы Венесуэлы отстранена от соревнований под эгидой UWW
19:56 Иванова: думаю, невероятная трудность Байлз была из-за недопустимых препаратов
19:11 «Спартак» завершит акцию «Своими глазами» благотворительным вечером
17:50 Казань с 2018 года будет принимать российский этап КМ по плаванию
17:31 Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года по версии IAAF
17:20 Козырев: шансы отобраться на ОИ-2018 у кёрлингистов РФ будут
15:55 Павлова победила на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии
15:43 Опубликованы критерии отбора в сборную РФ по лыжным гонкам на ОИ-2018
15:30 Правительство РФ объявило благодарность Ласицкене и другим атлетам за ЧМ-2017
14:54 Кокшаров вызвал 32 гандболиста на сбор национальной команды РФ в Новогорске
13:58 Мельников победил на ЧР по парусному спорту в классе «Лазер Радиал»
13:34 Морозов — третий в общем зачёте Кубка мира по плаванию после четырёх этапов
13:26 Меняйло: основная задача Красноярского края — Универсиада и подготовка в ней
12:54 Е. Тарасова: на прыжке была техническая ошибка, которую нужно будет доработать
11:44 Японское антидопинговое агентство подписало соглашение с оргкомитетом ОИ-2020
11:27 Родионенко: никаких медальных планов на ЧМ по гимнастике не нужно, боже упаси
10:53 Определён состав команды клуба «Ахмат» на мемориал Ахмата Кадырова по борьбе
10:36 Мельников стал победителем турнира по греко-римской борьбе в Казахстане
10:33 Малеев: я больше стремлюсь подтягиваться к нашим мужикам на тренировках
10:00 Завьялова: как бы парадоксально ни звучало, но иногда дисквалификация полезна
09:57 Лыжный двоеборец Зайдль победил в общем зачёте летнего Гран-при, Яхин — 54-й
09:57 Коблова: в январе я перенесу ещё одну операцию на колене
09:54 Экипаж Каганского выиграл чемпионат класса J/70
09:44 Конькобежцы Грязцов и Казелина стали вторыми на 1500 м на турнире в Германии
09:06 Завьялова: во время дисквалификации казалось, что я никому не нужна
05:35 Юниорский чемпионат мира по тяжёлой атлетике перенесён из КНДР в Узбекистан
02:31 Российские борцы завоевали четыре золота в заключительный день мемориала Коркина
02:15 ФФККР: тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано
01:03 Горнолыжница Вонн хочет соревноваться с мужчинами
1 октября 2017, воскресенье
23:43 Медведева: Катю Боброву называю старшей сестрёнкой
22:48 Морозов: в паре с Тарасовой хотим как-то выделяться в олимпийский сезон
22:11 Карлсен выиграл шахматный турнир на острове Мэн, Крамник — 4-й
21:47 Сборная РФ — 20-я в общекомандном зачёте ЧМ по академической гребле
21:22 Состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка России по мини-футболу
21:11 «ВВА-Подмосковье» стала бронзовым призёром ЧР по регби
20:43 Магомедов стал 5-м на этапе Гран-при по дзюдо в Загребе
20:28 Российская женская восьмёрка с рулевой – 7-я на ЧМ по академической гребле
19:44 Скалолазы РФ завоевали три медали на этапе Кубка мира в Шотландии
19:01 Эйгель стал 13-м в каяк-кроссе на ЧМ по гребному слалому во Франции
18:52 Ватерполисты «Штурма-2002» вышли во второй раунд квалификации Кубка Европы
18:38 IFBB приостановила действие лицензии Национального физического комитета США
18:36 Эдер: во многих гонках Домрачева опять станет самой быстрой в «белом цирке»
18:08 Женская сборная РФ завоевала бронзу в эстафете на 1-м этапе КМ по шорт-треку
Все новости RSS
Партнерский контент