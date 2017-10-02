Семилетний мальчик утонул на тренировке в бассейне Нижнего Тагила

2 октября следственные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью 7-летнего мальчика на тренировке по плаванию в бассейне Нижнего Тагила (Свердловская область), сообщает пресс-служба следственного отдела СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей, проверяются документы. По предварительным данным, признаков того, что смерть носила криминальный характер, не имеется.

По словам руководителя пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мальчик из благополучной семьи. В этом году он пошёл в первый класс и совсем недавно стал посещать бассейн, сообщает «Интерфакс».

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.