Чернова и Семерханов стали призёрами регаты Laser Masters World Championships

В Сплите (Хорватия) состоялась крупнейшая международная регата «Мастерс» — Laser Masters World Championships, в которой приняли участие российские яхтсмены Анастасия Чернова, Максим Семерханов и Виталий Шелудяков.

Чернова заняла второе место в классе «Лазер-радиал» в категории Apprentice и первенствовала среди женщин, а Семерханов стал вторым в классе «Лазер-стандарт» в категории Apprentice, сообщает официальный сайт ВФПС.

Шелудяков продемонстрировал 19-й результат в классе «Лазер-радиал» в категории Master.