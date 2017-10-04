До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чернова и Семерханов стали призёрами регаты Laser Masters World Championships

4 октября 2017, среда. 09:08 Другие

В Сплите (Хорватия) состоялась крупнейшая международная регата «Мастерс» — Laser Masters World Championships, в которой приняли участие российские яхтсмены Анастасия Чернова, Максим Семерханов и Виталий Шелудяков.

Чернова заняла второе место в классе «Лазер-радиал» в категории Apprentice и первенствовала среди женщин, а Семерханов стал вторым в классе «Лазер-стандарт» в категории Apprentice, сообщает официальный сайт ВФПС.

Шелудяков продемонстрировал 19-й результат в классе «Лазер-радиал» в категории Master.

Источник: Всероссийская федерация парусного спорта Сообщить об ошибке
Новости. Другие
4 октября 2017, среда
09:50 Мамедов: контракт с генменеджером сборных РФ по сабле Бауэром будет продлён
09:18 Родионенко: не могу понять, почему судьи изменили оценку Ерёминой на бревне
09:08 Чернова и Семерханов стали призёрами регаты Laser Masters World Championships
09:04 Ерёмина — вторая в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017
04:15 Сборная Канады презентовала форму для Олимпиады-2018 в Пхёнчхане
03:50 Российские тяжелоатлеты при обнаружении допинга будут проходить детектор лжи
01:04 Россияне завоевали три золота на ЧМ по ушу в Казани
3 октября 2017, вторник
23:34 Юниорская женская сборная России по мини-футболу проиграла Испании в спарринге
22:49 Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Тиманина выиграла ЧР по сёрфингу
22:00 «Университет Лесгафта-Нева» победил «СГАУ-Саратов» в Суперлиге по гандболу
21:49 РФС обязал МФК «Динамо» погасить долги перед Густаво и Ари
20:53 Игрок сборной России по мини-футболу Ромуло перешёл в «Газпром-Югра»
20:42 СКИФ уверенно переиграл «Каустик» в мужской гандбольной Суперлиге
20:04 Белявский и Нагорный — в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017
19:53 Климов — пятый в общем зачёте Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
18:58 Прямая видеотрансляция матча «Университет Лесгафта-Нева» — «СГАУ-Саратов»
18:51 Лихачёв: хотелось бы сыграть с Бразилией в финале Межконтинентального кубка
18:22 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги СКИФ — «Каустик»
17:53 ЧЕ-2018 по тяжёлой атлетике перенесён из-за отстранения 8 федераций
17:16 Сборная России по пляжному футболу узнала соперников на Межконтинентальном кубке
17:08 США отказали двоим иранским штангистам во въезде в страну для участия в ЧМ
16:20 МПК перенёс ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу в Мексике на конец ноября
15:59 Колобков: уверен, что к старту ОИ-2018 горнолыжники РФ ещё завоюют лицензии
15:31 EAA: Широбоков не вошёл в тройку кандидатов на звание восходящей звезды года
15:23 Клэбо: в детстве я мечтал быть футболистом, Роналду до сих пор мой любимый игрок
13:38 Российские судьи назначены на все личные виды соревнований фигуристов на ОИ-2018
12:25 Медведцев: Ольга выписана из больницы, всё хорошо
11:44 Глейхенгауз: Щербакова впервые вышла на лёд после травмы
10:02 Алфосов: очень доволен, что мы вернули Белявского в многоборье
10:01 Бабиков: я не боюсь ветра в Пхёнчхане
09:33 Гимнаст Белявский занимает 3-е место в квалификации ЧМ в личном многоборье
09:07 «Катюша» выиграла четвёртый этап RC44 Championship Tour в Португалии
09:03 Бабиков: олимпийская медаль для меня дороже любых денег
01:05 Кочер: возвращаюсь в спорт на 4 кг легче, потому что без винтовки
00:56 Яновская: надеюсь поехать на следующие Олимпийские игры за Венгрию
00:11 Грегорин: я не ухожу из биатлона, потому что люблю и тренировки, и гонки
2 октября 2017, понедельник
23:31 Британская копьеметательница сдала положительную допинг-пробу
23:28 В Пхёнчхане почти достроили временный стадион для открытия и закрытия Олимпиады
22:59 Петухов: в детстве у меня были позывы перейти из лыжных гонок в биатлон
22:29 Представлена новая, бордовая форма сборной России по лыжным гонкам
22:29 Хореограф Матвеева: Белоусова и Протопопов никакие не предатели!
22:17 Рябинский установил мировой рекорд в дальности прицельной стрельбы
22:09 Детские дома из 4 регионов РФ сформируют резерв для сборной России по бочча
21:31 Шипов: вероятно, из россиян на турнире претендентов сыграет один Карякин
21:01 Семилетний мальчик утонул на тренировке в бассейне Нижнего Тагила
Все новости RSS
Партнерский контент