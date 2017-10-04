Ласицкене вошла в четвёрку кандидатов на звание легкоатлетки года по версии EAA

Двукратная чемпионка мира российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в четвёрку финалисток в голосовании за звание спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает пресс-служба организации.

В прошедшем финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе Ласицкене заняла первое место. Для Марии, выступавшей под нейтральным флагом, эта победа стала 18-й подряд в летнем легкоатлетическом сезоне 2017 года.

Помимо Ласицкене на звание лучшей легкоатлетки года претендуют Екатерини Стефаниди (Греция), Нафиссату Тиам (Бельгия) и Анита Влодарчик (Польша).

Победители будут объявлены на гала-вечере Европейской легкоатлетической ассоциации, который состоится 14 октября в Вильнюсе (Литва).