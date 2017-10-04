Допинг-проба В испанского велогонщика Санчеса оказалась положительной

Допинг-проба В чемпиона Олимпийских игр 2008 года в Пекине в групповой гонке испанского велогонщика команды BMC Самуэля Санчеса оказалась положительной, сообщает Marca.

39-летний Санчес был временно отстранён Международным союзом велосипедистов за нарушение антидопинговых правил ещё в августе, после того как в его пробе было обнаружено запрещённое вещество GHRP-2, которое является стимулятором гормона роста. Команда BMC также временно отстранила Санчеса от гонок, из-за чего он пропустил «Вуэльту Испании», на которой дважды за карьеру финишировал в тройке общего зачёта.