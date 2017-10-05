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Юниорская женская сборная России по мини-футболу вновь проиграла Испании

5 октября 2017, четверг. 00:43 Другие

Юниорская женская сборная России по мини-футболу в товарищеском матче в Асукека-де-Энарес уступила команде Испании со счётом 1:5. Единственный гол в составе подопечных Евгения Кузьмина забила Яна Зимирова в первом тайме. У испанок отличились Патриция Ролдан, Элия Мартинез, Альба Фернандес, Антиа Гарсия и Ирайа Герреро.

Накануне первый матч тех же соперниц завершился победой испанок со счётом 4:1.

Мини-футбол. Женщины. Юниорки
Товарищеский матч. Асукека-де-Энарес, Испания

Испания — Россия — 5:1 (2:1).

Юниорская женская сборная России по мини-футболу проиграла Испании в спарринге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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