Федерация лёгкой атлетики Словакии оправдала Тота в деле о допинговом нарушении

Олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 50 км, чемпион мира 2015 года словацкий ходок Матей Тот был оправдан федерацией лёгкой атлетики Словакии в деле о нарушении антидопинговых правил, сообщает Spectator.

В июле стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций начала расследование по факту аномалий, обнаруженных в биологическом паспорте спортсмена, в результате чего словак пропустил чемпионат мира в Лондоне.

В итоге Тот прошёл тест на детекторе лжи и дал объяснения национальной федерации лёгкой атлетики, которая сочла их убедительными. Теперь решение федерации будет рассматривать независимый дисциплинарный трибунал IAAF.