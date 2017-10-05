Ласицкене: не думаю, что буду признана легкоатлеткой года в Европе

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о планах по подготовке к следующему сезону.

«Первый месяц по традиции будем закладывать физическую базу, решили весь октябрь позаниматься в Афинах в олимпийском спортивном комплексе OAKA. В Афинах живёт мама моего мужа, так что для нас этот город — второй или уже третий дом. К тому же погода здесь в октябре гораздо приятнее, чем в России. Написали прыгунье с шестом Екатерини Стефаниди, она помогла. Никаких проблем не возникло. В ноябре вернёмся в родной Прохладный и там уже начнём технические тренировки с моим личным тренером Геннадием Габриляном.

Что касается церемонии вручения наград ЕАА, то в Вильнюс мы летим с мужем, но не думаю, что я выиграю главный приз. Но это и не самое главное. В любом случае сезон-2017 позади, и главные трофеи уже завоёваны. Теперь все мысли о зимнем чемпионате мира-2018 в Бирмингеме и чемпионате Европы в Берлине", — приводит слова Ласицкене «Лёгкая атлетика России».