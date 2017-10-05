Пригода и Морозов одержали победы на этапе КМ по плаванию в Дохе

В Дохе проходит второй день пятого этапа Кубка мира по плаванию. Россиянин Кирилл Пригода победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием, где вторым стал его соотечественник Даниил Пасынков. Кроме того, Кирилл занял второе место в заплыве на 100 метров брассом, а в заплыве на 50 метров на спине в шаге от победы остановился Владимир Морозов, который первенствовал на 50 метрах вольным стилем.

Плавание. Кубок мира. Пятый этап. Доха, Катар

Мужчины



Комплексное плавание, 200 м

1. Кирилл Пригода (Россия) – 1.55,57.

2. Даниил Пасынков (Россия) – 1.56,56.

3. Давид Фолдхази (Венгрия) – 1.57,41.

Плавание на спине, 50 м

1. Кристиан Динер (Германия) – 23,58.

2. Владимир Морозов (Россия) – 23,71.

3. Нельсон Сильва (Бразилия) – 23,72.

Вольный стиль, 200 м

1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.44,40.

2. Том Шилдс (США) – 1.45,02.

3. Кайл Штолк (Нидерланды) – 1.45,77.

4. Даниил Пасынков (Россия) – 1.46,00.



Брасс. 100 м

1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 56,11.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 56,31.

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,76.

4. Владимир Морозов (Россия) – 57,17.



Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 20,98.

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 21,50.

3. Дамиан Вирлинг (Германия) – 21,61.