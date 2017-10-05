«СГАУ-Саратов» добился первой победы в Суперлиге по гандболу, одолев УОР №2

«СГАУ-Саратов» в матче мужского чемпионата России по гандболу на выезде переиграл московский УОР №2 со счётом 31:27. Самым результативным гандболистом встречи стал Сергей Косоротов из УОР №2, забивший восемь голов.

Подопечные Александра Алексеева одержали первую победу в четырёх встречах, а команда Игоря Лозового потерпела четвёртое поражение при одной ничьей.

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УОР №2 (Москва) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 27:31 (15:17).

Посмотреть запись матча вы можете на официальном сайте Федерации гандбола России.