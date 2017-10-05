Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«СГАУ-Саратов» добился первой победы в Суперлиге по гандболу, одолев УОР №2

5 октября 2017, четверг. 20:25 Другие

«СГАУ-Саратов» в матче мужского чемпионата России по гандболу на выезде переиграл московский УОР №2 со счётом 31:27. Самым результативным гандболистом встречи стал Сергей Косоротов из УОР №2, забивший восемь голов.

Подопечные Александра Алексеева одержали первую победу в четырёх встречах, а команда Игоря Лозового потерпела четвёртое поражение при одной ничьей.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

УОР №2 (Москва) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 27:31 (15:17).

Посмотреть запись матча вы можете на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
5 октября 2017, четверг
20:38 Глава НОК Германии: поймём спортсменов, которые откажутся ехать на Олимпиаду
20:25 «СГАУ-Саратов» добился первой победы в Суперлиге по гандболу, одолев УОР №2
20:19 Павлюченко и Ходыкин — 2-е в короткой программе на 6-м этапе юниорского Гран-при
19:49 Пригода и Морозов одержали победы на этапе КМ по плаванию в Дохе
19:18 «Лада» одержала пятую победу кряду в женской Суперлиге, одолев «Астраханочку»
18:58 Прямая видеотрансляция матча женской Суперлиги «Кубань» — «Динамо-Синара»
18:46 «Звезда» взяла верх над «Университетом» в женской гандбольной Суперлиге
18:40 «Пермские медведи» в гостях вырвали победу у астраханского «Динамо»
18:31 Мамиашвили: участников драки в Краснодаре ждут дисквалификации и штрафы
17:43 В «Артеке» презентовали проект собственного яхт-клуба
17:26 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги УОР №2 — «СГАУ-Саратов»
17:21 Ласицкене: не думаю, что буду признана легкоатлеткой года в Европе
17:15 Прямая видеотрансляция матча лидеров женской Суперлиги «Лада» — «Астраханочка»
16:45 Прямая трансляция матча женской гандбольной Суперлиги «Университет» — «Звезда»
16:30 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Динамо» — «Пермские медведи»
16:29 Косторная лидирует после короткой программы на этапе юниорского ГП в Гданьске
16:28 Паралимпийцы РФ выиграли 3 золотые медали на ЧЕ по настольному теннису
15:45 BMC расторгла контракт с велогонщиком Санчесом, уличённым в приёме допинга
15:32 Михайлов: Бауэр подписал новый трёхлетний контракт с ФФР
14:49 Российские лучники завоевали бронзу на юниорском ЧМ в Аргентине
14:39 Федерация лёгкой атлетики Словакии оправдала Тота в деле о допинговом нарушении
13:40 Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман арестован по подозрению в коррупции
12:45 Определены премии паралимпийцам и атлетам при выступлении в нейтральном статусе
12:00 Стал известен состав сборной России по велоспорту на треке на ЧЕ в Берлине
11:40 Логинов тренируется на сборе в Рамзау без ограничений
10:37 В Париже состоялась презентация формы сборной Франции на Олимпиаду-2018
10:34 Пермские биатлонисты и лыжники вынуждены тренироваться на кладбище
09:32 Гимнастки Ерёмина, Мельникова, Пасека и Ильянкова вышли в финалы на ЧМ-2017
09:09 Васильева: сейчас я не могу сделать справку, так как явных симптомов астмы нет
09:02 Тренер Васильевой: у Маргариты астма, но справки в ВАДА получить не удалось
09:02 Мальков и Косецкая успешно стартовали на чемпионате России по бадминтону
00:43 Юниорская женская сборная России по мини-футболу вновь проиграла Испании
4 октября 2017, среда
23:44 «Чеховские медведи» потерпели четвёртое поражение в Лиге чемпионов
23:20 Гимнастка Мустафина планирует выступить в многоборье в августе 2018 года
23:11 Викулин: серебро ЧМ в США можно считать компенсацией за ОИ-2016
22:04 В водоёме, где пройдут старты Игр-2020, превышено содержание бактерий
20:52 Семья Писториуса подаст в суд на создателей фильма о спортсмене
20:31 Тренер Кустарова прекращает сотрудничество с дуэтом фигуристов Ильиных/Шибнев
20:23 Допинг-проба В испанского велогонщика Санчеса оказалась положительной
20:08 Морозов и Пригода одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе
19:07 Морозов победил на дистанции 100 м кролем на этапе Кубка мира в Дохе
18:40 «Спартак» потерял первые очки в гандбольной Суперлиге после ничьей с УГНТУ-ВНЗМ
18:26 Олимпийский огонь Игр-2018 зажгут в древней Олимпии 24 октября
18:11 Роднина: Белоусова и Протопопов перенесли на лёд законы русского балета
17:32 Участие горнолыжницы Вонн в мужских стартах обсудят на исполкоме FIS в мае
Все новости RSS
Партнерский контент