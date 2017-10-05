«Прогресс» победил «Дину» и вышел на первое место в ЧР по мини-футболу

Глазовский «Прогресс» в первом матче пятого тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке победил московскую «Дину» со счётом 5:2. В пятницу, 6 октября, команды проведут ещё один матч.

На данный момент «Прогресс» возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков в 6 встречах, а «Дина» располагается на восьмой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Пятый тур. Первый матч

«Прогресс» (Глазов) — «Дина» (Москва) — 5:2 (2:1)

Голы: Гуляйкин, 10 (1:0, 6м), Разуванов, 20 (1:1, 10м), Скрябин, 24 (2:1), Разорёнов, 33 (2:2), Гуляйкин, 38 (3:2), Будин, 47 (4:2), Козлов, 49 (5:2).