«Газпром-Югра» разгромил «Политех» в мини-футбольной Суперлиге, забив 11 голов

«Газпром-Югра» во втором матче четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу разгромил «Политех» со счётом 11:2. По хет-трику оформили Иван Чишкала и Марсенио.
«Газпром-Югра» занимает второе место в турнирной таблице, а «Политех» — десятое.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвёртый тур. Второй матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 11:2 (4:1)
Голы: Чишкала, 2 (1:0), Мухутдинов, 3 (1:1), Давыдов, 6 (2:1), Мухутдинов, 9 (3:1, авт.), Чишкала, 10 (4:1), Чишкала, 29 (5:1), Сигнев, 33 (6:1), Марсенио, 35 (7:1), Марсенио, 36 (8:1), Марсенио, 37 (9:1), Саносян, 46 (9:2), Котляров, 48 (10:2), Пирогов, 50 (11:2).