Мужская сборная России по шорт-треку вышла в финал А на этапе КМ в Дордрехте

Россияне Виктор Ан, Владимир Григорьев, Семён Елистратов и Денис Айрапетян пробились в финал А в эстафете на 5000 м на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).

В полуфинале россияне стали вторыми после японцев, опередив китайцев и южнокорейцев. За медаль мужская сборная России сразится в финале А с канадцами, голландцами, японцами и китайцами.

Женская сборная России в полуфинале в эстафете на 3000 м уступила китаянкам и голландкам и в итоге выступит в финале В.