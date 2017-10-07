Танцоры Скопцова и Алёшин выиграли этап юниорской серии Гран-при в Польше

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали победителями шестого этапа юниорской серии Гран-при, который завершился в Гданьске (Польша), в танцах на льду. Скопцова и Алёшин уверенно выиграли оба танца. Второе место занял ещё один российский дуэт — Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров. Третьими стали американцы Каролин и Гордон Грин.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша

Танцы на льду

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) – 150,78.

2. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 133,85.

3. Каролин Грин/Гордон Грин (США) – 131,23.