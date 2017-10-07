Гимнаст Аблязин стал серебряным призёром ЧМ в упражнении на кольцах

Пятикратный призёр Олимпийских игр россиянин Денис Аблязин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале, в упражнении на кольцах, получив от судей 15,333 балла.

Победу на этом снаряде одержал грек Элетериос Петруниас (15,433). Бронзовым призёром стал китайский гимнаст Ли Ян (15,266).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада

Мужчины. Кольца



1. Элетериос Петруниас (Греция) – 15,433.

2. Денис Аблязин (Россия) – 15,333.

3. Ли Ян (Китай) – 15,266.