«Газпром-Югра» вновь разгромил «Политех» в ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» из Югорска на своей площадке обыграл петербургский «Политех» во втором матче четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 8:3. Хет-трик в составе хозяев оформил Андрей Афанасьев.

Накануне в первом матче тура югорская команда разгромила гостей со счётом 11:2.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Политех» (Санкт-Петербург) – 8:3 (3:1).

Голы: Афанасьев, 5, 20, 41, Котляров, 10, Чишкала, 27, Кайо, 36, Лысков, 37, Марсенио, 43 — Саносян, 24, Шарипов, 47, Кузенок, 48.

Первый матч – 11:2.