Сборные России по шорт-треку — 5-е в эстафетах на этапе КМ в Нидерландах

В Дордрехте (Нидерланды) завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку. Сборные России заняли пятые места в эстафетах.

В мужской эстафете на 5000 м россияне Виктор Ан, Семён Елистратов, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян финишировали пятыми в финале «А». Победу одержали канадцы. В женской эстафете на 3000 м россиянки Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина и Юлия Шишкина победили в финале «B». Первенствовали, выигравшие финал «А» китаянки.

Ранее завершились финальные забеги на дистанции 1000 м. Победы одержали голландец Шинки Кнегт и Сук Хи Шим из Южной Кореи. Лучший из россиян Елистратов занял четвёртое место.

Шорт-трек. Кубок мира. Второй этап. Доридрехт, Нидерланды

Мужчины. 1000 м

1. Шинки Кнегт (Нидерланды).

2. Самуэль Жирар (Канада).

3. И Ра Сео (Южная Корея).

4. Семён Елистратов (Россия)…

11. Денис Айрапетян (Россия)…

13. Виктор Ан (Россия).

Женщины. 1000 м

1. Сук Хи Шим (Южная Корея).

2. Сюзанна Шультинг (Нидерланды).

3. Ю Бин Ли (Южная Корея)…

16. Екатерина Ефременкова (Россия)…

34. Евгения Захарова (Россия).

Мужчины. Эстафета. 5000 м

1. Канада.

2. Нидерланды.

3. Китай…

5. Россия.

Женщины. Эстафета. 3000 м

1. Китай.

2. Южная Корея.

3. Канада…

5. Россия.