Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Университет» — «Астраханочка»

9 октября ижевский «Университет» на своей площадке примет «Астраханочку» в рамках чемпионата России по гандболу среди женских команд. Противостояние начнётся в 17:00 по московскому времени.

Для «Университета» этот матч станет пятым в текущем розыгрыше чемпионата России. Пока на счету ижевского коллектива одна победа, одна ничья и два поражения. Коллектив из Астрахани провёл пять игр, в которых одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.