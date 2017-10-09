Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу УОР № 2 — УГНТУ-ВНЗМ

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московская команда УОР № 2 принимает клуб УГНТУ-ВНЗМ из Уфы.

Из пяти проведённых на данный момент матчей хозяева только однажды сыграли вничью – с «Каустиком» (27:27), остальные четыре встречи проиграли. УГНТУ-ВНЗМ набрал очки за победу над «Динамо» (30:27) и за ничью с московским «Спартаком» (28:28) в предыдущем матче.

Видеотрансляцию матча УОР № 2 — УГНТУ-ВНЗМ можно посмотреть на «Чемпионате», а также на официальном сайте ФГР. Начало встречи — в 18:00 мск.