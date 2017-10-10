«Ника» завоевала серебро ЧМ по парусному спорту в классе Melges 20

В Ньюпорте прошёл чемпионат мира по парусному спорту в классе Melges 20. Россию на этих соревнованиях представляли «Ника» Владимира Просихина, «Русские богатыри» Игоря Рытова, Russotrans Юрия Морозова, «Котяра» Олега Евдокименко и RUS 294 Леонида Алтухова.
Победителем чемпионата мира стала американская команда Pacific Yankee Дрю Фрейдеса. «Ника» Владимира Просихина заняла второе место. Третьей стала американская команда Samba Pa Ti Джона Килроя.
«Русские богатыри» Игоря Рытова заняли 11-е место, Russotrans Юрия Морозова — 23-е, «Котяра» Олег Евдокименко — 24-е, RUS 294 Леонида Алтухова — 26-е.