Вальверде не выступит на «Тур де Франс»—2018

Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде, упавший в ходе первого этапа веломногодневки «Тур де Франс» — индивидуальной гонки с раздельным стартом на 14 км и сломавший при этом коленную чашечку, пропустит «Тур де Франс» 2018 года.

«Учитывая приобретения, сделанные командой, и то, что у нас есть Ланда и Кинтана, я не выступлю на «Туре». Мне нужно будет сделать ставку на «Джиро», «Вуэльту» и чемпионат мира», — приводит слова Вальверде El Pais.

В 2018 году чемпионат мира по велоспорту пройдёт в Инсбруке.