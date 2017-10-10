Бразильский суд продлил арест Нузмана на неопределённый срок

Федеральный суд Бразилии продлил арест председателя Национального олимпийского комитета Бразилии, главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана, который подозревается в коррупционной деятельности, на неопределённый срок, сообщает Reuters.

Функционер подозревается в даче взятки в размере $ 2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей летних Игр 2016 года.

На минувшей неделе МОК временно лишил Нузмана почётного членства в организации и исключил его из координационной комиссии Олимпиады-2020 в Токио, а также временно приостановил членство НОК Бразилии.