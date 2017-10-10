Беннетт выиграл первый этап «Тура Турции», Трусов стал шестым

Ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на первом этапе многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Турции». Россиянин Николай Трусов («Газпром-РусВело») пересёк финишную черту шестым.



В тройку лучших на этапе протяжённостью 170 км попали итальянец Марко Бенфатто из Androni-Sidermec и бельгиец Эдвард Тёнс из Trek-Segafredo.



В генеральной классификации лидирует Сэм Беннетт, Марко Бенфатто уступает ему четыре секунды, а на третьем месте Винченцо Альбанезе (Bardiani-CSF) с отставанием в пять секунд.