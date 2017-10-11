Бывший борец Сехудо потерял золотую медаль Игр-2008 в результате пожара

Американский борец вольного стиля Генри Сехудо получил ожоги ступни и потерял свою золотую олимпийскую медаль, завоёванную на Играх 2008 года, в результате пожара в Калифорнии. Спортсмен, с 2013 года выступающий в UFC, выпрыгнул со второго этажа отеля, когда начался пожар. Позднее он сказал, что ему повезло остаться в живых.

«Медаль — это просто предмет, вот и всё. Гораздо больше для меня значат кровь, пот и слёзы, которые я пролил на пути к награде. Эти воспоминания останутся со мной навсегда», — приводит слова Сехудо Yahoo Sports.

Сехудо победил на Олимпиаде-2008 в категории до 55 кг.