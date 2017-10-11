Призёр Паралимпиады-2012 дисквалифицирован на три года за отказ от допинг-теста

Серебряный призёр Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне американский бегун Шакил Вэнс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Он отказался от прохождения допинг-контроля на соревнованиях в Оклахоме, хотя был заранее о нём проинформирован, сообщает Inside the Games.

26-летний паралимпиец изначально получил четырёхлетнюю дисквалификацию, но позднее она была уменьшена на год за то, что спортсмен признан свою вину.

На Паралимпиаде в Лондоне Вэнс продемонстрировал второй результат в беге на 200 м.