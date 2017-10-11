«Чеховские медведи» победили УГНТУ-ВНЗМ и вышли на первое место в Суперлиге

В матче гандбольной Суперлиги среди мужских команд «Чеховские медведи» на своей площадке уверенно победили УГНТУ-ВНЗМ из Уфы со счётом 39:25 (19:15).



В составе «Чеховских медведей» больше всех голов забили Павел Андреев и Дмитрий Санталов — по 5. Реализация была лучше у Андреева, совершившего 7 бросков против 9 бросков Санталова. Аналогичные показатели у Сергея Косенкова из УГНТУ-ВНЗМ — 5 голов при 7 бросках.



«Чеховские медведи» поднялись на первое место в турнирной таблице, после пяти матчей опережая московский «Спартак» по разнице забитых и пропущенных голов. Обе команды набрали по 9 очков из 10 возможных. УГНТУ-ВНЗМ потерпел третье поражение в шести матчах и находится в середине таблицы — на шестом месте с пятью очками.