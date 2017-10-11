Колобков: я бы говорил не о давлении на Россию, а о постоянной работе с ВАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков в эфире «Спорт FM» заявил, что сейчас некорректно говорить о давлении в вопросе допингового расследования в отношении РФ со стороны международных организаций.



«Решена ли проблема давления со стороны ВАДА и других антидопинговых ведомств? Я бы не говорил о давлении, я бы говорил о постоянной работе с ВАДА, МОК и другими международными организациями по этой теме. Два года назад мы утвердили дорожную карту. Мы постоянно выполняем критерии для восстановления. Комиссии Шмидта и Освальда должны закончить работу в конце ноября. Это сложная работа — проводится опрос свидетелей, проверяются пробы с Олимпиады в Сочи. У нас достаточно плотные отношения, я бы не использовал термин «давление». Могут делаться различные заявления, но надо ориентироваться на позицию МОК», — сказал Колобков.