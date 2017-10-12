В декабре ОКР запустит телеканал «Команда России»

Гендиректор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев в ходе всероссийского совещания руководителей региональных олимпийских советов в Севастополе сообщил, что запуск телеканала ОКР состоится в декабре 2017 года. Он будет называться «Команда России».

«В декабре мы запускаем наше интернет-телевидение, олимпийский канал, как мы его называем, и мы хотим, чтобы сюжеты олимпийских советов регионов РФ на нём были, если вы сможете это сделать, мы будем этому очень рады», — приводит слова Сенглеева ТАСС.