Жуков: в ноябре обещали точно дать ответ на вопрос о допуске РФ на ОИ-2018

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал, когда будет окончательно решён вопрос с допуском российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, и оценил ситуацию с восстановлением статуса РУСАДА.

«Мы ждём результатов работы комиссий МОК. Когда это будет, точного ответа нет. Обещали, что в ноябре точно.

После аудита ВАДА опубликовало то, что они ещё ожидают. Идёт постоянная работа. Большая часть дорожной карты выполнена. А так — трудно говорить, восстановят или нет", — приводит слова Жукова «Р-Спорт».