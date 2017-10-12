В Норвегии обнаружили сходство нацисткой символики и формы горнолыжников

В Норвегии заметили сходство отдельных элементов дизайна новой формы национальной горнолыжной сборной и символики Третьего рейха. Об этом сообщает vg.no.



Сходство было обнаружено в элементах дизайна свитеров, предназначенных для выхода спортсменов на церемонии награждения. Там использованы руны, которые были символом одной из дивизий СС. При этом одна из рун связана со скандинавским богом воинской доблести Тюром.



Терье Спуркланд, учёный одного из университетов Осло, подтвердил наличие сходства и отметил, что производящей форму компании следовало предварительно проконсультироваться со специалистами-историками.