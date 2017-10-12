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Смирнов: спорт не может быть полигоном для тестирования медицинских достижений

12 октября 2017, четверг. 18:56 Другие

Почётный президент ОКР и член МОК Виталий Смирнов после заседания независимой общественной антидопинговой комиссии выразил уверенность, что спортсмены со всего мира должны быть в равных условиях и уважать соперников, а не пользоваться достижениями своих учёных.

«Обсудили имеющиеся проблемы. Хотел бы поблагодарить президента Олимпийского комитета и министра спорта за то, что приняли участие в мероприятии, выступили и поставили перед нами определённые задачи.

Все спортсмены всего мира должны находиться в равных условиях и быть независимыми от уровня развития медицины в определённой стране. Это не может быть полигоном, где тестируются медицинские достижения. Это очень опасный путь, который может привести к катастрофе.

Самыми главными аспектами спорта является уважение своих соперников и честная борьба, а не достижения отдельных учёных, которые дают преимущества. Это глобальная проблема, которая существует во всём мире. Мы все должны положить этому конец. В этом отношении у нас нет никаких разногласий ни с государственными органами, ни с общественными организациями. Мы все выполняем одну работу», — передаёт слова Смирнова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА Допинг МОК ОКР
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12 октября 2017, четверг
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