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«Байкал-Энергия» обыграл «Вёстерос», «Енисей» и «Лидчёпинг» разошлись миром

13 октября 2017, пятница. 01:55 Другие

Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Лидчёпингом» в матче группового этапа клубного Кубка мира по хоккею с мячом. Поединок завершился со счётом 2:2. В соответствии с регламентом после основного времени команды пробивали пенальти для определения преимущества в случае равенства показателей в группе, и удача улыбнулась шведской команде.

«Хаммарбю» в другой игре группы B разгромил «Стабек» (11:1), благодаря чему занимает первое место.

Иркутский «Байкал-Энергия» одолел действующего победителя турнира шведский «Вёстерос» со счётом 3:1. «Эдсбюн» и «Ветланда», также выступающие в группе А, не выявили победителя в основное время — 3:3. В серии послематчевых пенальти победил «Эдсбюн».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Енисей
Новости. Другие
13 октября 2017, пятница
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