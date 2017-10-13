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Хоркина: я всегда была сильной многоборкой, а нынешние девочки — одностаночницы

13 октября 2017, пятница. 13:30 Другие

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила выступление сборной России на чемпионате мира в Монреале и вероятность успешного возвращения Алии Мустафиной после рождения ребёнка. В активе сборной России на чемпионате мира 6 медалей (1 золото, 3 серебра и 2 бронзы) и третье место в общекомандном медальном зачёте.

«Результаты удовлетворительные. Меня порадовало выступление наших гимнастов-мальчиков в многоборье. Давид Белявский до последнего вида программы боролся за первое место. Он очень прибавил после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Конечно, были ошибки, которые не позволили ему взять золотую медаль, но это несчастный случай. В многоборье у девочек наша молодая красивая девочка из Санкт-Петербурга 16-летняя Елена Ерёмина продемонстрировала, что может бороться за пьедестал. Меня порадовала не только её бронзовая медаль в многоборье. Эта девочка на пресс-конференции отвечала на вопросы журналистов по-английски. Это не самое громкое достижение, но яркий штрих к портрету талантливой гимнастки.

Этот чемпионат мира был неполный. Что это значит? Не было командного турнира, а только абсолютное многоборье и финалы по снарядам. Поэтому сегодня можно долго жить в гимнастике. Вопрос только в том, на какие результаты ты претендуешь. Для меня всегда ориентиром было только первое место. Просто так участвовать — не мой интерес. Я надеюсь, что у наших гимнастов всегда будет мотивация бороться только за пьедестал на международных стартах. Да, Давиду 25 лет, он опытный гимнаст, но, повторюсь, всё равно он сумел здорово прибавить в мастерстве после Игр в Бразилии. Мне очень приятно, что Белявский и теперь уже двукратная чемпионка мира Мария Пасека представляют мой родной ЦСКА. Эти спортсмены принесли России три медали на чемпионате мира в Канаде. Я поздравляю весь гимнастический корпус «армейского» клуба с этими наградами.

Говорят, Мустафина восстанавливается и тренируется уже на нашей олимпийской базе «Озеро Круглое». Где-то я слышала, что в следующем году она в полном объёме вернётся в большой спорт. На мой взгляд, если возвращаться, то для завоевания медалей. Я стала мамой в 26 лет и не стала возвращаться в большую гимнастику, потому что не было таких правил, которые позволяли бы гимнастке работать только на одном снаряде. Я всегда была сильной многоборкой, что указывает на мою универсальность — на каждом снаряде могла бороться за олимпийское золото. А нынешние девочки — нет. Они «одностаночницы», — цитирует Хоркину официальный сайт ЦСКА.

Источник: Официальный сайт ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
Алия Мустафина Давид Белявский Мария Пасека
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13 октября 2017, пятница
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