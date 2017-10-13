«Енисей-СТМ» проиграл «Бордо-Бегль» на старте Кубка вызова по регби

Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» проиграли французскому клубу «Бордо-Бегль» в стартовом туре группового этапа Кубка вызова. Матч группы 1, состоявшийся 13 октября в Красноярске, завершился победой гостей со счётом 57:17.

Во втором туре, который состоится 21 октября, красноярский коллектив в Москве встретится с валлийским клубом «Драгонс».

1 октября «Енисей-СТМ» стал восьмикратным чемпионом России по регби. В финале соревнований подопечные Вакиля Валеева по сумме двух матчей обыграли «Красный Яр» (Красноярск).