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«Енисей-СТМ» проиграл «Бордо-Бегль» на старте Кубка вызова по регби

13 октября 2017, пятница. 14:36 Другие

Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» проиграли французскому клубу «Бордо-Бегль» в стартовом туре группового этапа Кубка вызова. Матч группы 1, состоявшийся 13 октября в Красноярске, завершился победой гостей со счётом 57:17.

Во втором туре, который состоится 21 октября, красноярский коллектив в Москве встретится с валлийским клубом «Драгонс».

1 октября «Енисей-СТМ» стал восьмикратным чемпионом России по регби. В финале соревнований подопечные Вакиля Валеева по сумме двух матчей обыграли «Красный Яр» (Красноярск).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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РК Енисей-СТМ
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