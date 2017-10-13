Исполком ФИДE проголосовал за то, чтоб Илюмжинов не баллотировался на новый срок

Исполком Международной шахматной федерации проголосовал против выдвижения Кирсаном Илюмжиновым своей кандидатуры на новый президентский срок, сообщает официальный «твиттер» организации. Это решение поддержали 37 членов исполкома, против были 20 человек.

Ранее Илюмжинов, возглавляющий ФИДE с 1995 года, сообщил, что намерен пойти на следующие выборы президента федерации, которые состоятся осенью 2018 года.

В марте появилась информация, что Илюмжинов объявил о своём решении уйти в отставку, но глава ФИДE её опроверг.