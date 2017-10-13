Мюлдер: Кулижников будет главным фаворитом в олимпийском сезоне

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи голландский конькобежец Рональд Мюлдер назвал двукратного чемпиона мира в спринтерском многоборье, трёхкратного чемпиона мира на отдельных дистанциях россиянина Павла Кулижникова главным фаворитом международных соревнований предстоящего сезона, включая Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Кулижников очень хорош на дистанции 500 м. Я видел его в Инцеле. Он был очень быстр. Я считаю его фаворитом в этом олимпийском сезоне. Если вы хотите победить его, то должны выйти на очень высокий уровень. Всем членам нашей команды нужно сделать шаг вперёд, чтобы мы могли побеждать россиян», — цитирует Мюлдера NU.