Исполком ФИДЕ делегировал полномочия главы организации вице-президенту

Исполком Международной шахматной федерации делегировал полномочия президента организации вице-президенту ФИДЕ, сообщает официальный «твиттер» организации. Это решение было принято единогласно.

Ранее члены исполкома большинством голосов выступили против выдвижения Кирсаном Илюмжиновым своей кандидатуры на новый президентский срок. Илюмжинов, возглавляющий ФИДЕ с 1995 года, в апреле сообщил, что намерен пойти на следующие выборы президента федерации, которые состоятся осенью 2018 года.

Вице-президентом ФИДЕ является грек Георгиос Макропулос.