Пасека: у меня началась неприязнь, когда я стала углубляться в футбол

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская гимнастка Мария Пасека рассказала о своём отношении к футболу и призналась, чтобы была бы рада росту популярности других видов спорта.

«У меня началась неприязнь, когда я начала углубляться в футбол. Видела, что футболисты постоянно проигрывали и им было всё равно. Они проиграли, им деньги заплатили, и прекрасно себя чувствуют. Это и оттолкнуло.

Почему футболисты получают значительно больше других? Футбол — это более престижный вид спорта. Сколько мужчин ходит на него и готовы жизнь отдать за это.

Обида есть. У нас существуют другие виды спорта. Возможно, некоторым это неинтересно, и футбол им интересен только за счёт ситуации около футбола. Чтобы подраться, покричать.

Было бы очень здорово, если бы болельщики любили другие виды спорта, приезжали с нашим флагом. Взять Олимпиаду, когда все трибуны в один голос скандируют USA! Если бы так было за нашу страну, это дало бы столько адреналина, уверенности», — цитируют Пасеку «Известия».