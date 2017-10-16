Борцы РФ победили на Межконтинентальном кубке в пяти весовых категориях

В Хасавюрте прошёл Межконтинентальный кубок по вольной борьбе. Среди российских спортсменов победы одержали Заур Угуев (до 57 кг), Зелимхан Абакаров (до 61 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Мурад Курамагомедов (до 70 кг) и Алихан Жабраилов (до 86 кг).



Вольная борьба. Межконтинентальный кубок. Хасавюрт

До 57 кг

1. Заур Угуев (Россия).

2. Абасгаджи Магомедов (Россия).

3. Саид Газимагомедов (Россия) и Расул Калиев (Казахстан).

До 61 кг

1. Зелимхан Абакаров (Россия).

2. Рамазан Ферзалиев (Россия).

3. Улукбек Жолдошбеков (Кыргызстан) и Амин Эмеев (Россия).



До 65 кг

1. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан).

2. Рустам Гаймасов (Россия).

3. Шихсаид Джалилов и Разамбек Жамалов (оба – Россия).



До 70 кг

1. Мурад Курамагомедов.

2. Магомедрасул Газимагомедов.

3. Сайпулла Алиболатов и Алибек Акбаев (все — Россия).



До 74 кг

1. Тимур Бижоев (Россия).

2. Хусей Суюнчев (Россия).

3. Якуб Шихджамалов и Гаджи Набиев (оба – Россия).

До 86 кг

1. Алихан Жабраилов (Россия).

2. Збигнев Барановски (Польша).

3. Омаргаджи Магомедов (Беларусь) и Магомед Курбанов (Россия).



До 97 кг

1. Асланбек Алборов (Азербайджан).

2. Магомед Ибрагимов (Узбекистан).

3. Магомедхан Магомедов и Шамиль Мусаев (оба – Россия).

До 125 кг

1. Давит Мондзманашвили (Узбекистан).

2. Джамаладин Магомедов (Азербайджан).

3. Роберт Баран (Польша) и Саид Гамидов (Азербайджан).