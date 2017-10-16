В Петербурге покажут ледовый мюзикл по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула»

Знаменитый готический роман Брэма Стокера поставят на льду – 29 октября в Петербурге классический сюжет, романтика и драматизм объединятся в мюзикле «Дракула. История любви» при участии чемпионов России и мира по фигурному катанию, а вокальные партии исполнят Иван Охлобыстин и Александр Красовицкий.

В центре внимания — история возлюбленных Мины и Джонатана, юной Люси, первой павшей от укуса вампира – героя многих легенд и фильмов, Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с темными силами, и, конечно же, зловещего графа Дракулы. Классический сюжет обрамляется элементами шоу — головокружительные сальто в исполнении ледовых акробатов, захватывающие полёты над ареной в исполнении воздушных гимнастов, впечатляющие игры с огнём от огненных жонглёров — трогательная история любви воплощается силами искусных артистов ледовой арены.

В роли Мины – бронзовый призёр чемпионата России 2012 года, чемпионка России среди юниоров 2009 года и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2009 года Анастасия Мартюшева, в роли зловещего Дракулы – призёр серии Гран-при среди юниоров Константин Гаврин. Роли Джонатана, Люси, Ренфилда, Ван Хельсинга исполняют мастера спорта по фигурному катанию, опытные, высококлассные артисты ледовых спектаклей, выполняющие сложнейшие элементы фигурного катания: высокие поддержки, тодесы, выбросы и тройные прыжки.