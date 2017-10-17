Гуцу: Щербо – монстр, он изнасиловал меня, когда я была 15-летней девочкой

Бывшая советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу сообщила в «Фейсбуке», что в 1991 году она была изнасилована прославленным советским и белорусским гимнастом Виталием Щербо.



«Я больше не боюсь и могу сказать, что меня изнасиловали в 1991 году, когда проходили соревнования в Штутгарте. Виталий Щербо – монстр, из-за которого я столько лет находилась в плену собственных страхов. Татьяна Торопова, которую я считала своей подругой и партнёром по сборной, спасибо тебе за то, что ты не набралась храбрости тогда, когда я нуждалась в тебе больше всего. Ты была там, всё слышала, но не стала меня защищать. Рустам Шарипов, спасибо, что так здорово защищал своего друга и не стал защищать меня, маленькую 15-летнюю девочку», — написала двукратная олимпийская чемпионка, которой сейчас 41 год.



Щербо, которому сейчас 45 лет, является шестикратным олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта СССР.