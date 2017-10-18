Колобков: Красноярск становится спортивным центром зимних видов спорта

Министр спорта России Павел Колобков оценил готовность Красноярска к проведению зимней Универсиады 2019 года. Объекты будут введены в эксплуатацию к середине 2018 года.

«Сегодня мы посетили ряд спортивных объектов. Сейчас провели совещание, связанное с подготовкой инфраструктуры и проведением Универсиады, обсуждались организационные вопросы. Ровно через 500 дней мы ожидаем здесь очень большой праздник. Здесь будут подготовлены 34 инфраструктурных объекта, которые будут использоваться как для проведения Универсиады, так и для последующего использования детскими спортивными школами или центрами подготовки. Они будут соответствовать всем международным требованиям проведения любых соревнований, вплоть до чемпионатов мира.

Сегодня мы договорились о том, чтобы скорректировать нашу программу наследия. Понятно, что Красноярск становится спортивным центром зимних видов спорта. Это очень важный вопрос для всех нас», — цитирует Колобкова «НИА-Красноярск».