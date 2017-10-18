ЕГФ: протест «Университета-Нева» удовлетворён, результат овертайма отменяется

Суд гандбола Европейской гандбольной федерации удовлетворил протест российского клуба «Университет-Нева», поданный по итогам ответного матча второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ с исландским «Хабнарфьордюром».

В первой встрече победу одержала исландская команда со счётом 32:27, в основное время второй встречи сильнее с таким же счётом оказался коллектив из Санкт-Петербурга. Делегат матча Курт Рогер Шёлунд настоял на том, чтобы было сыграно дополнительное время, а представители российского клуба указывали на то, что по регламенту нужно провести серию семиметровых бросков. В итоге состоялось дополнительное время, в котором победили исландцы (6:5). После игры «Университет-Нева» подал протест в ЕГФ.

Суд гандбола ЕГФ в соответствии со статьёй 6.4 Регламента ЕГФ признал, что официальные лица ЕГФ допустили очевидную ошибку, которую необходимо исправить.

Результат дополнительного времени отменяется, и для определения победителя будет проведена серия семиметровых бросков, победитель которой и выйдет в третий раунд Кубка ЕГФ, сообщает официальный сайт ФГР.

«Решение Суда гандбола ЕГФ нас устраивает. На данный момент место и время проведения серии семиметровых не определены, это будет согласовано сторонами. Но логично провести её на нашей площадке в Санкт-Петербурге, где она и должна была проходить в соответствии с регламентом турнира. Кроме того в таком случае ЕГФ понесёт расходы за переезд только одной команды, а не двух, как в случае с нейтральной площадкой. В любом случае мы дождёмся, пока истечёт срок подачи апелляции на решение суда, после этого появится большая ясность в этом вопросе», — сказал генеральный директор петербургского клуба и член исполкома ФГР Сергей Зиза.