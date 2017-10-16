Суд гандбола ЕГФ открыл дело по матчу «Университет-Нева» – «Хабнарфьордюр»

Суд гандбола Европейской гандбольной федерации открыл дело по протесту российского клуба «Университет-Нева», поданного по итогам ответного матча второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ с исландским «Хабнарфьордюром».

В первой встрече победу одержала исландская команда со счётом 32:27, в основное время второй встречи сильнее с таким же счётом оказался коллектив из Санкт-Петербурга.

Делегат матча Курт Рогер Шёлунд настоял на том, чтобы было сыграно дополнительное время, а представители российского клуба указывали на то, что по регламенту нужно провести серию семиметровых бросков. В итоге состоялось дополнительное время, в котором победили исландцы (6:5). После игры «Университет-Нева» подал протест в ЕГФ, который и был принят, сообщает официальный сайт ФГР.