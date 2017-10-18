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Комиссия Освальда старается завершить расследование по ОИ-2014 до конца ноября

18 октября 2017, среда. 22:02 Другие

Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи, постарается завершить слушания по делам российских спортсменов до конца ноября.

«Мы постараемся завершить все слушания до конца ноября 2017 года, приоритет будет отдаваться действующим спортсменам, которым предстоят соревнования. Мы будем объявлять об итогах слушаний и принятых решениях как можно скорее, после каждого отдельного дела, а не ждать, пока будут завершены все слушания.

В идеале слушания будут завершены вовремя, чтобы позволить международным федерациям использовать возможные доказательства и наши выводы в принятии любых соответствующих действий по дисквалификации спортсменов, которые рассчитывают принять участие в соревнованиях в зимнем сезоне», — цитирует письмо Освальда к главе комиссии спортсменов МОК Анджеле Руджеро Inside the Games.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
Теги
Допинг МОК Сочи-2014
Новости. Другие
18 октября 2017, среда
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