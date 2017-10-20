Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Сочи-2014

Президент Объединённого мира борьбы, член МОК серб Ненад Лалович признался, что был поражён атмосферой и возможностями, которые подарил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи.



«Фестиваль — это нечто неожиданное для меня, я поражён возможностями, которые подарил молодёжи этот фестиваль, обширностью тем, которые здесь обсуждаются, количеством видов спорта, представленных здесь. Здесь царит олимпийский дух — дух молодости и спорта. Прошло три года после Игр, а атмосфера всё та же, и очень важно сохранить его как можно дольше!» — цитирует Лаловича официальный сайт ФСБР.

Также он призвал участников ВФМС стать приверженцами спорта и здорового образа жизни: «Это сделает вас лучше, натренирует ваше тело, ваши чувства и вашу психологию. Мир меняется, будущему нужны более сильные люди, которые могут эффективно действовать в условиях новых вызовов, и спорт в этом деле будет для вас большим помощником», — рассказал Лалович.